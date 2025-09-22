Франція

Центральний матч у Франції виправдав себе за емоціями.

У центральному матчі 5-го туру Ліги 1 Марсель на своєму полі мінімально обіграв ПСЖ — 1:0.

Вже на 5-й хвилині Наєф Агерд після подачі з кутового забив єдиний і переможний гол зустрічі. Далі господарі мали кілька шансів подвоїти рахунок — особливо небезпечними були удари Гурі та Обамеянга, але їхні спроби не принесли результату.

Парижани, у складі яких весь матч відіграв українець Ілля Забарний, створили низку моментів, проте голкіпер Рульї неодноразово рятував Марсель.

Драматизму поєдинку додало вилучення головного тренера Марселя Роберто Де Дзербі у компенсований час, але втримати перемогу над принциповим суперником "олімпійцям" це не завадило.

Марсель — ПСЖ 1:0

Гол: Агерд, 5