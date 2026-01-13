Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 12 січня 2025 року.

У матчі 20-го туру італійської Серії А Ювентус на власному полі впевнено розгромив Кремонезе з рахунком 5:0.

Ювентус здобув одну з найпереконливіших перемог у сезоні та підтвердив свої амбіції в боротьбі за Скудетто, тоді як Кремонезе, попри розгром, залишається на безпечній відстані від зони вильоту.

Ювентус — Кремонезе 5:0

Голи: Бремер, 12, Девід, 15, Їлдиз, 36, Терраччано (аг), 48, Маккенні, 64

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер (Аджич, 71), Келлі — Маккенні, Локателлі (Копмейнерс, 71), Тюрам, Камб'язо (Кабаль, 62) — Міретті (Опенда, 83), Їлдиз (Жегрова, 62) — Девід

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Б'янкетті — Дзербін, Грассі (Фоліно, 83), Бондо (Вандепютте, 70), Йонсен (Флоріані Муссоліні, 46), Пеццелла — Варді (Васкес, 58), Бонаццолі (Санабрія, 58)

Попередження: Пеццелла