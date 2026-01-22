Франція

Барселона стурбована становищем свого вихованця, який втратив місце в основі "монегасків".

Керівництво Барселони незадоволене ситуацією навколо нападника Ансу Фаті, який грає за Монако на правах оренди. За інформацією журналіста Адріана Санчеса, каталонці розглядають можливість достроково відкликати форварда.

Причиною занепокоєння стала нестабільна ігрова практика 23-річного іспанця. "Синьо-гранатові" хотіли б знайти для Фаті іншу команду, де він грав би частіше, проте наразі жоден європейський клуб не виявив конкретного інтересу до гравця. Через це зростає ймовірність, що вже влітку нападник може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Ансу Фаті перейшов до Монако влітку 2025 року. У поточному сезоні він провів 16 матчів, у яких забив сім голів, проте останнім часом став рідше з'являтися у стартовому складі.

Раніше повідомлялося, що Монако орендував захисника Лестера.