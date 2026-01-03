Інше

Олімпіакос розгромив ОФІ Крит.

Сьогодні, у грецькому Іракліоні на стадіоні Панкритіо відбувся поєдинок за Суперкубок Греції.

Основний час зустрічі між Олімпіакосом та ОФІ Крит завершився безгольовою нічиєю 0:0, проте в додатковий час чинні чемпіони країни довели свою перевагу, забивши три м'ячі без відповіді.

Український нападник Роман Яремчук розпочав гру на лаві запасних і вийшов на заміну на початку першого екстратайму (92-га хвилина). Хоча Роман брав активну участь в атаках команди, відзначитися голом чи асистом у цьому поєдинку йому не вдалося.

Рахунок було відкрито на 95 хвилині. Після порушення правил у карному майданчику ОФІ, арбітр призначив пенальті, який холоднокровно реалізував іранський форвард Мехді Таремі. Перевагу пірейців подвоїв молодий захисник Андреас Калогеропулос, який найкраще зорієнтувався під час розіграшу стандарту. Фінальну крапку в матчі поставив турецький півзахисник Юсуф Язіджі, знявши всі питання про переможця — 3:0.

Для Романа Яремчука цей трофей став уже третім у складі грецького гранда після його переходу влітку 2024 року. Наразі колекція нападника в Греції виглядає так: Чемпіон Греції (сезон 2024/25). Володар Кубка Греції (сезон 2024/25). Володар Суперкубка Греції (2025/26).