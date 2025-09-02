Франція

Французький захисник підписав річну угоду та може залишитися в Лізі 1 на довший термін.

Марсель офіційно оголосив про оренду 29-річного захисника Інтеру Бенжамена Павара. Французький клуб уклав річний контракт із можливістю викупу прав на гравця після завершення сезону.

Павар приєднався до Інтера влітку 2023 року й за цей час провів 70 матчів у складі міланської команди, відзначившись одним голом і чотирма асистами.

Захисник є важливою фігурою збірної Франції, за яку він зіграв 55 поєдинків, ставши чемпіоном світу та переможцем Ліги націй.

Упродовж своєї кар’єри Павар виступав за Лілль, Штутгарт і Баварію, здобувши 13 трофеїв на клубному рівні, серед яких перемога в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Бенжамен Павар довикликаний у збірну Франції на матч відбору до ЧС-2026 проти України.