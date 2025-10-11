Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Футболіст може взяти участь у матчі проти Ісландії у відборі ЧС-2026.

Захисник Марселя Бенжамен Павар отримав виклик до збірної Франції на матч відбірного циклу ЧС-2026 проти Ісландії. Про це повідомляє прес-служба збірної.

У розташуванні національної команди Дідьє Дешама Павар замінить Ібраїма Конате, який травмувався у складі Ліверпуля у матчі АПЛ.

У складі збірної Франції Павар провів 55 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.

Після трьох турів Франція набрала дев'ять очок та впевнено лідирує у відбірковій групі, випереджаючи Україну на п'ять балів. Третє місце посідає Ісландія – три бали, а в Азербайджану – одне очко.

Нагадаємо, матч Ісландія – Франція відбудеться у понеділок, 13 жовтня, о 21:45 за Києвом.

Також додамо, що раніше збірну Франції через травму залишив нападник Реала Кіліан Мбаппе.