Футболіст може взяти участь у матчі проти Ісландії у відборі ЧС-2026.
Бенжамен Павар, Getty Images
11 жовтня 2025, 19:17
Захисник Марселя Бенжамен Павар отримав виклик до збірної Франції на матч відбірного циклу ЧС-2026 проти Ісландії. Про це повідомляє прес-служба збірної.
У розташуванні національної команди Дідьє Дешама Павар замінить Ібраїма Конате, який травмувався у складі Ліверпуля у матчі АПЛ.
У складі збірної Франції Павар провів 55 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.
Після трьох турів Франція набрала дев'ять очок та впевнено лідирує у відбірковій групі, випереджаючи Україну на п'ять балів. Третє місце посідає Ісландія – три бали, а в Азербайджану – одне очко.
Нагадаємо, матч Ісландія – Франція відбудеться у понеділок, 13 жовтня, о 21:45 за Києвом.
Також додамо, що раніше збірну Франції через травму залишив нападник Реала Кіліан Мбаппе.