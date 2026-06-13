Франція

Французький клуб шукає варіанти трансферу українського форварда після завершення оренди.

Майбутнє українського нападника Романа Яремчука може залишитися пов’язаним із французькою Лігою 1.

Керівництво Ліона продовжує роботу над тим, щоб зберегти форварда у складі команди після завершення його орендної угоди.

Головний тренер Паулу Фонсека та спортивне керівництво клубу зацікавлені у продовженні співпраці з українцем. Водночас переговори з Олімпіакосом, якому належать права на гравця, просуваються складно.

Грецький клуб наполягає на компенсації не менш ніж п’ять мільйонів євро. Для Ліона, який змушений контролювати витрати, така сума наразі виглядає завищеною.

За даними французьких медіа, одним із можливих варіантів розв’язання ситуації може стати обмін гравцями. Сторони нібито розглядають включення одного з футболістів Ліона до угоди, що дозволило б зменшити фінансове навантаження.