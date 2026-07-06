Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Португалія та Іспанія.
Жуан Феліш, Getty Images
06 липня 2026, 20:54
Національні збірні Португалії та Іспанії зіграють у Далласі матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.
Роберто Мартінес, після перемоги над Хорватією (2:1), використав із перших хвилин Феліша на лівому фланзі атаки.
Луїс де ла Фуенте, на тлі перемоги над Австрією (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Португалія: Д. Кошта — Канселу, Діаш, Вейга, Мендеш — Ж. Невеш, Вітінья — Нету, Б. Фернандеш, Феліш — Роналду.
Запасні: Са, Р. Сілва, Семеду, Араужу, Далот, Інасіу, С. Кошта, Нунес, Б. Сілва, Р. Невеш, Рамуш, Трінкан, Леау, Гедеш, Консейсан.
Запасні: Рая, Ж. Гарсія, Пубіль, Грімальдо, Е. Гарсія, Льоренте, Меріно, Руїс, Гаві, Субіменді, Торрес, Піно, Вільямс, В. Муньйос, Іглесіас.
Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Педрі — Ямал, Ольмо, Баена — Оярсабаль.
Гра Португалія — Іспанія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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