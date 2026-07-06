Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

У KBVB заявили, що досі не отримали від ФІФА жодних пояснень щодо допуску форварда збірної США до матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Королівська бельгійська футбольна асоціація (KBVB) опублікувала офіційну заяву щодо рішення ФІФА скасувати автоматичну дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бельгії.

У своїй заяві бельгійська сторона наголосила, що вважає дії ФІФА непрозорими, а також поставила під сумнів дотримання процедур і принципів чесної конкуренції.

"Королівська бельгійська футбольна асоціація шокована рішенням ФІФА, згідно з яким дискваліфікований американський футболіст Фоларін Балогун усе ж отримав право зіграти в матчі США — Бельгія.

У зв'язку з нашою попередньою заявою KBVB хоче публічно пояснити події останніх годин.

Після того як асоціація дізналася із засобів масової інформації про рішення ФІФА скасувати автоматичну дискваліфікацію Фоларіна Балогуна, ми звернулися до ФІФА з проханням надати копію цього рішення, пояснення процедури його ухвалення та роз'яснення щодо застосування відповідних регламентів.

У відповідь ми отримали лише лист, у якому повідомлялося, що наше звернення розцінюється як офіційна апеляція, що вже призначено суддю, а KBVB має лише кілька годин для її оформлення. Жодної інформації по суті справи надано не було.

Водночас власний дисциплінарний кодекс ФІФА передбачає, що апеляція може бути прийнята лише після того, як заявнику буде вручено вмотивоване рішення. Попри те, що KBVB лише просила надати законні роз'яснення, ФІФА самостійно перетворила цей запит на апеляцію, щоб згодом заявити про її неприйнятність. При цьому ФІФА відмовилася відповідати на цілком законні інформаційні запити асоціації.

Крім того, під час координаційної наради перед матчем ФІФА навмисно вилучила зі своєї презентації розділ, присвячений автоматичним дискваліфікаціям футболістів. Попередні чотири матчі чемпіонату світу цей пункт завжди був обов'язковою частиною таких нарад. KBVB усно й письмово звернулася до ФІФА з проханням пояснити цю зміну, але відповіді так і не отримала.

Станом на зараз KBVB досі не отримала ані рішення, ані будь-яких пояснень від ФІФА щодо цієї справи. Саме тому асоціація змушена офіційно поставити під сумнів право цього футболіста брати участь у найближчому матчі.

Незалежно від спортивного результату поєдинку, KBVB серйозно занепокоєна перебігом подій. У найближчі години, дні та місяці ми й надалі захищатимемо фундаментальні принципи етики, чесної конкуренції та інтереси футболу загалом". — йдеться у заяві Королівської бельгійської футбольної асоціації.

Також KBVB окремо нагадала, що ще 5 липня наголошувала на суперечності між рішенням ФІФА та чинними нормативними документами. Зокрема, асоціація звернула увагу, що стаття 66.4 Дисциплінарного кодексу ФІФА, стаття 10.5 Регламенту чемпіонату світу-2026, а також циркуляр ФІФА №16 від 12 травня 2026 року прямо передбачають автоматичну дискваліфікацію футболіста після вилучення.

У KBVB заявили, що продовжать детальне вивчення цієї справи задля захисту прав усіх учасників турніру та принципів fair play.