Германия

Нове правило набуде чинності згодом.

Федерація футболу Німеччини утвердило положення про участь у змаганнях під їх егідою трансгендерів, інтерсексуалів та небінарним футболістам.

Такі футболісти футболісти в Німеччині можуть вибрати чоловічу або жіночу команду. Правила набудуть чинності в наступному сезоні і будуть включені в регламент DFB для молодіжного, футзалу та аматорського футболу.

"Державні та регіональні асоціації, а також відповідні люди на низовому рівні протягом тривалого часу сигналізували про те, що існує невизначеність щодо того, як пристосувати трансгендерних, інтерсексуальних та небінарних гравців", — заявила Сабіна Мамміц, яка курирує жіночим футболом у країні.

"Ми вітаємо запровадження національного, всеосяжного правила щодо права на гру. З регулюванням права на гру ми створюємо додаткові важливі передумови, щоб дозволити грати гравцям різної статі", — розповів Томас Хітцльшпергер, який під час кар'єри зробив камінг-аут.

Правила перевіряються на місцевому рівні Берлінською федерацією з 2019 року. Регіональні асоціації призначатимуть довірених людей, щоб допомогти будь-яким гравцям, які не відповідають гендеру, надати їм право грати, тісно співпрацюючи з місцевими спеціалістами з боротьби з насильством та дискримінацією, щоб підтримати їх.