Німеччина

Німець залишиться в Мюнхені.

Мюнхенська Баварія домовилася з нападником команди Сержем Гнабрі щодо продовження контракту. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 30-річний німець підпише нову угоду з «ротен» в перших числах січня. Контракт буде розрахований до літа 2028-го року.

Чинна трудова угода гравця з мюнхенським клубом спливає 30 червня 2026 року.

Гнабрі приєднався до Баварії влітку 2017 року, перейшовши з бременського Вердера. Цього сезону німець забив п'ять голів і віддав сім результативних передач у 20 матчах за «ротен».