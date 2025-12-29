Німець залишиться в Мюнхені.
Серж Гнабрі, Getty images
29 грудня 2025, 21:06
Мюнхенська Баварія домовилася з нападником команди Сержем Гнабрі щодо продовження контракту. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, 30-річний німець підпише нову угоду з «ротен» в перших числах січня. Контракт буде розрахований до літа 2028-го року.
Чинна трудова угода гравця з мюнхенським клубом спливає 30 червня 2026 року.
Гнабрі приєднався до Баварії влітку 2017 року, перейшовши з бременського Вердера. Цього сезону німець забив п'ять голів і віддав сім результативних передач у 20 матчах за «ротен».