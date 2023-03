Колишній вінгер збірної Франції та Баварії Франк Рібері звернувся до Месута Озіла, який днями завершив кар'єру.

"Всі, хто хоч трохи розуміється на футболі, запам'ятають тебе як виняткового, видатного гравця. Насолоджуйся виходом на пенсію, брате", — написав у Twitter Рібері.

You will be remembered as an exceptional, outstanding player by anyone who knows anything about football.

Enjoy your retirement, Frero! @M10 pic.twitter.com/CEe5bA4sHi