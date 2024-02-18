Німеччина

Тим часом Баварія програє Бохуму...

Президент Баварії Герберт Гайнер висловився про важку ситуацію всередині мюнхенського клубу. Його слова наводить журналіст Юліан Буль.

"Ззовні поширюється багато чуток. Зрештою, ми маємо перемогти. Коли ми переможемо тема буде закрита.

Ми не можемо розслаблятися, коли програємо двічі поспіль. Це принаймні змушує нас усвідомити в якому ми становищі.

Але ми також не хочемо драматизувати ситуацію. Баварія має 50 очок. Ми знаємо, що можемо грати краще. Ми повинні показати це на полі тут і зараз", — заявив німецький функціонер.