Німеччина

Німцю ще грати й грати.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився напередодні матчу 27-го туру німецької Бундесліги з берлінським Уніоном.

"Знаємо сильні сторони Уніону. Це вже третя зустріч із ними цього сезону. Зараз ми граємо вдома, тож хочемо показати іншу гру, ніж у Берліні. Подивимося, наскільки ефективно вони зможуть використовувати свої ігрові прийоми на Альянц Арені. Ми розуміємо, наскільки важко грати з ними.

40 — це молодий вік, я раніше цього не розумів. Але тепер я знаю. Мої коліна в минулому вирішили інакше; а так я міг би грати довше. Ключове слово — "голод". Мануель виборював повернення після серйозної травми. Цього сезону він був у неймовірній формі — це вражає. Він продовжує показувати результат знову й знову. Ми майже одного віку.

Справа не лише у фізичному, а й у психологічному аспекті. Якщо його тіло залишається у добрій формі, це одна справа. Але вражає те, як він завжди мотивує себе психологічно. Щоб досягти такого рівня, справді потрібна величезна мотивація", — заявив Компані.

Після 26 турів чемпіонату Німеччини Баварія посідає перше місце у турнірній таблиці з 67 очками. Уніон розташовується на дев'ятому рядку, набравши 31 очко.