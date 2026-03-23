Португалія

Португальський тренер обрав Георгія Судакова через відсутність Аурснеса та бажання стабільності команди.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью розповів, чому в стартовому складі нарешті з’явився Георгій Судаков замість Рафи Сілви.

"Я зробив це, бо мене всі просили… Я жартую (сміється). Але якби я поставив Рафу Сілву, можливо, це були б не ви, а хтось інший, хто б запитав мене, чому грає Рафа, а не хтось інший. Завжди є причини, деякі я можу пояснити об'єктивніше, інші — ні", – зазначив португалець.

Моурінью пояснив, що ключовим фактором став відсутній Аурснес:

"Я поставив Судакова, бо відчував, що без Аурснеса команда втрачає контроль над грою, втрачає у злагодженості, стабільності, розважливості, здатності відбирати м'яч у певних місцях – багато втрачає. Оскільки Аурснес недоступний, і немає півзахисника зі схожими характеристиками, я подумав, що гравець на позиції десятки, не такий вертикальний, що глибше опускається, частіше повертається за м'ячем у першу лінію, міг би надати команді більше стабільності".

Тренер також додав, що повернення Аурснеса дозволить шукати більш вертикальні варіанти гри:

"Ймовірно, коли Аурснес повернеться, я відновлю стабільність, яку він мені забезпечує, і тоді зможу шукати більш вертикальні варіанти гри. Сьогодні ж ми вважали це найкращим варіантом", — сказав португалець.

Нагадаємо, Бенфіка з українцями у складі розгромила Гімарайнш, зберігши шанси на чемпіонство.