Поєдинок проти РБ Лейпциг виявився ювілейним для мюнхенців.
Баварія, Getty Images
24 лютого 2024, 20:25
Матч проти РБ Лейпциг для Баварії є 1000-м домашнім у рамках Бундесліги, повідомляє OptaFranz.
Мюнхенський клуб — перший в історії турніру, якому вдалося досягти такої позначки. З моменту утворення турніру (серпень 1963 року), Баварія встигла пограти домашні поєдинки на трьох стадіонах — Грюнвальдер Штадіоні, Олімпіаштадіоні та Альянц Арені.
Нагадаємо, у матчі 23 туру чемпіонату Німеччини між Баварією та Лейпцигом зараз триває перерва. Долучайтеся до нашої текстової онлайн-трансляції на другий тайм зустрічі.