Німеччина

Поєдинок проти РБ Лейпциг виявився ювілейним для мюнхенців.

Матч проти РБ Лейпциг для Баварії є 1000-м домашнім у рамках Бундесліги, повідомляє OptaFranz.

Мюнхенський клуб — перший в історії турніру, якому вдалося досягти такої позначки. З моменту утворення турніру (серпень 1963 року), Баварія встигла пограти домашні поєдинки на трьох стадіонах — Грюнвальдер Штадіоні, Олімпіаштадіоні та Альянц Арені.

Нагадаємо, у матчі 23 туру чемпіонату Німеччини між Баварією та Лейпцигом зараз триває перерва. Долучайтеся до нашої текстової онлайн-трансляції на другий тайм зустрічі.