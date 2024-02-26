Поповнення в менеджменті "ротен".
Еберль, Getty Images
26 лютого 2024, 20:20
Макс Еберль найближчим часом обійме посаду спортивного директора мюнхенської Баварії. Про це повідомляє офіційний сайт "рекордмайстер".
Наглядова рада Баварії одноголосно ухвалила рішення про призначення Еберля на сьогоднішньому засіданні. 50-річний фахівець підписав контракт із клубом до 2027 року, який набуде чинності з першого березня цього року.
Крім того, з першого липня 2024 року правління Баварії складатиметься з трьох осіб – крім Еберля, до його складу входитимуть президент мюнхенського клубу Ян-Крістіан Дрезен та фінансовий директор Міхаель Дідеріх. Директор з маркетингу Андреас Юнг залишить клуб у червні.
З січня по вересень 2023 року Еберль обіймав посаду спортивного директора РБ Лейпциг. До цього німець 23 роки працював у Боруссії Менхенгладбах.