Німеччина

Поповнення в менеджменті "ротен".

Макс Еберль найближчим часом обійме посаду спортивного директора мюнхенської Баварії. Про це повідомляє офіційний сайт "рекордмайстер".

Наглядова рада Баварії одноголосно ухвалила рішення про призначення Еберля на сьогоднішньому засіданні. 50-річний фахівець підписав контракт із клубом до 2027 року, який набуде чинності з першого березня цього року.

Крім того, з першого липня 2024 року правління Баварії складатиметься з трьох осіб – крім Еберля, до його складу входитимуть президент мюнхенського клубу Ян-Крістіан Дрезен та фінансовий директор Міхаель Дідеріх. Директор з маркетингу Андреас Юнг залишить клуб у червні.

З січня по вересень 2023 року Еберль обіймав посаду спортивного директора РБ Лейпциг. До цього німець 23 роки працював у Боруссії Менхенгладбах.