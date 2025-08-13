Німеччина

Авторитетний інсайдер розкрив ключові пункти контракту.

Ситуація з переходом Ромуло з Гезтепе до РБ Лейпциг вийшла на фінальну пряму. Як повідомляє Фабріціо Романо, сторони повністю узгодили умови угоди: фіксована сума складе 20 мільйонів євро, ще 5 мільйонів передбачено у вигляді бонусів. Крім того, турецький клуб отримає відсоток від майбутнього перепродажу гравця.

Таким чином, трансфер обіцяє стати рекордним для Гезтепе, а німецький клуб отримає нападника, якого розглядав як ідеальну заміну Беньяміну Шешко після його переходу до Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що 23-річний бразилець уже не брав участі в офіційних матчах і навіть пропустив передсезонну підготовку, щоб уникнути ризику травм перед переїздом у Бундеслігу.

Перехід Ромуло в РБ Лейпциг не лише закриє кадрову потребу в атаці, а й може стати стартом нового етапу в кар’єрі гравця, який минулий сезон завершив із вражаючою статистикою та увагою з боку кількох європейських грандів.