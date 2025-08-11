Туреччина

РБ Лейпциг шукає заміну Шешко та готовий інвестувати у бразильський талант.

Перехід 23-річного бразильського нападника Ромуло з турецького Гезтепе до РБ Лейпциг наближається до фінальної стадії. Як повідомляє Gazetefutbol, клуби досягли принципової домовленості, і залишилося лише оформити необхідні формальності.

Німецька команда розглядає Ромуло як заміну Беньяміну Шешко, який нещодавно перейшов до Манчестер Юнайтед за 85 мільйонів євро. Очікується, що угода з турецьким клубом обійдеться Лейпцигу більш ніж у 20 мільйонів євро, що стане найбільшим продажем в історії Гезтепе.

Про серйозність трансферу свідчить і той факт, що форварда не включили до заявки на стартовий матч чемпіонату Туреччини проти Різеспору, а також він пропустив усі передсезонні поєдинки, щоб уникнути травм на тлі інтенсивних переговорів.

Ромуло перейшов до Гезтепе з Атлетіко Паранаенсе у сезоні 2023/24, а офіційний викуп гравця відбувся в січні 2025 року за 2,5 мільйона євро. З того часу нападник став одним із лідерів команди, відзначившись 22 голами та 13 гольовими передачами у 46 матчах, чим привернув увагу багатьох європейських клубів.

Враховуючи потребу Лейпцига у підсиленні атаки та готовність турецького клубу продати свого бомбардира, трансфер може бути завершено найближчим часом.