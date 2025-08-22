Сума трансферу становила близько 7,5 мільйонів доларів.
Пакстен Еронсон, ФК Кололадо Репідз
22 серпня 2025, 15:37
Колорадо Репідз на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Айнтрахта Пакстеном Еронсоном.
Угода з 21-річним американцем розрахована на п'ять років.
Сума трансферу становила близько 7,5 мільйонів доларів. Також німецький клуб може отримати 1,5 млн доларів у якості бонусів.
Минулого сезону Еронсон провів 33 матчі за Утрехт на правах оренди — на його рахунку вісім голів та чотири асисти.
Раніше повідомлялося, що Кевін Трапп перейшов у Париж.