Німеччина

Наставник Баварії поділився своїми емоціями після гри з Лейпцигом.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру Бундесліги проти Лейпцига (6:0).

"Енергія та задоволення були на полі. Сподіваюся, вболівальникам сподобалося. Саме тому ми граємо у футбол. Це був справді чудовий вечір на Альянц Арені.

Ми обговорили три питання, але вони залишаться з нами у роздягальні. Перед грою було багато запитань і ми відповіли на них на полі. Ми зберігали спокій, були зосереджені на грі та сповнені енергії. Основу було закладено. Хлопці працювали так, начебто ще нічого не виграли.

Якщо ми продовжимо так само, ми виграємо багато матчів. Але тут ми виграли лише один матч. Тепер у середу на нас чекає Кубок", — наводить слова Компані прес-служба клубу.

