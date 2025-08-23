Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Бундесліги, що відбувся 22 серпня 2025 року.

Мюнхенська Баварія у стартовому турі німецької Бундесліги на своєму полі розгромила Лейпциг (6:0).

Команда Венсана Компані розпочала розгром на 27 хвилині зусиллями Майкла Олісе, після чого через п'ять хвилин дебютним голом у Німеччині відзначився новачок команди Луїс Діас. Ще за десять хвилин Олісе оформив дубль.

У середині другого тайму за справу взявся Гаррі Кейн, який за 14 хвилин оформив хет-трик.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Лейпциг у першому турі сезону Бундесліги-2025/26:

Баварія — РБ Лейпциг 6:0

Голи: Олісе, 27, 42, Діас, 32, Кейн, 64, 74, 78.

Баварія: Ноєр — Лаймер (Бої, 69), Упамекано, Та (Кім, 69), Станішич — Кімміх, Горецка (Павлович, 68) — Гнабрі (Карл, 69), Олісе, Діас — Кейн (Кусі-Асаре, 86).

РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Шлагер (Банзузі, 69), Зайвальд (Уедраого, 88), Сімонс — Діоманде (Нуса, 46), Опенда (Ромуло, 46), Бакайоко (Баумгартнер, 69).

Попередження: Та, Кімміх, Лаймер, Олісе — Орбан.