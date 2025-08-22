Нідерланди. Новина

Молодий німець переїхав до Ейндговена.

Чинний чемпіон нідерландської Ередивізі ПСВ оформив трансфер півзахисника Пауля Ваннера з мюнхенської Баварії. Про це повідомляє офіційний сайт єйндговенського клубу.

Зазначається, що з 19-річним німцем підписано трудову угоду до 30 червня 2030 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, сума переходу склала 15 млн. євро.

"Головний тренер Петер Бош та рада директорів клубу чітко дали мені зрозуміти, що вони дійсно хочуть, щоб я тут був, і як я можу найкраще допомогти команді.

Я з нетерпінням чекаю на знайомство з усіма в клубі та нашими вболівальниками. Я хочу досягти успіху тут на великій національній та міжнародній арені. Впевнений, що це буде фантастична подорож, у якій ми виграємо багато трофеїв", — заявив Ваннер.

Минулого сезону Пауль Ваннер на правах оренди відіграв за Гайденгайм 41 матч, забив шість голів та віддав чотири результативні передачі.