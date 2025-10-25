Німеччина

У Німеччині завершилися п'ять матчів чергового туру місцевого чемпіонату.

У чемпіонаті Німеччини відбулися матчі 8-го туру Бундесліги. Головною подією ігрового дня стала розгромна перемога Баварії над Боруссією Менхенгладбах — 3:0.

Після яскравої перемоги над Брюгге у Лізі чемпіонів (4:0) Баварія не зупинилася й продовжила переможну ходу у національній першості. Цього разу під роздачу потрапила Борусія Менхенгладбах.

Команда Венсана Компані отримала вагому перевагу ще в першому таймі — на 25-й хвилині арбітр після перегляду VAR вилучив Кастропа, який спочатку отримав лише жовту картку. “Жеребці” мужньо трималися вдесятьох понад годину, однак у другій половині зустрічі мюнхенці повністю переломили гру.

Баварія тричі засмутила голкіпера суперників і здобула переконливу перемогу — 3:0. Цей результат дозволив чемпіонам Німеччини набрати 24 очки та ще більше відірватися від переслідувачів на вершині турнірної таблиці Бундесліги.

Боруссія М – Баварія 0:3

Боруссія М: Ніколас — Кастроп, Зандер, Ельведі, Дікс, Нетц (Улльріх, 76) — Онора (Скаллі, 76), Райтц (Фрауло, 84), Енгельгардт, Штегер (Рейна, 84) — Табакович (Матіно, 63)

Баварія: Урбіг – Бое (Геррейру, 51), Упамекано (Лаймер, 51), Кім, Бішоф (Станішич, 85) – Кімміх, Горецка – Олісе, Кейн, Діас (Карл, 76) – Джексон (Гнабрі, 59)

Голи: Кімміх 64, Геррейру 69, Карл 81

Вилучення: Кастроп 19

Лейпинг на виїзді розтрощив свого суперника: Діоманде відкрив рахунок уже на 10-й хвилині, а Ромуло та Нуса швидко закріпили перевагу. Баумгартнер до перерви зробив рахунок 4:0, фактично знявши всі питання щодо переможця. У другому таймі Лукеба та Уедраого довершили розгром — 6:0. Лейпциг із 19 очками йде другим у турнірній таблиці, тоді як Аугсбург залишається на 15-му місці (7 балів).

Аугсбург – РБ Лейпциг 0:6

Голи: Діоманде 10, Ромуло 18, Нуса 22, Баумгартнер 38, Уедраго 56, Люкеба 65

Аугсбург: Дамен – Бенкс, Матсіма, Якіч – Яннуліс (Реджбечай, 65), Фелльхауер, Массенго, Каде (Вольф, 77) – Клод-Моріс (Дардарі, 77), Рідер (Гарбі, 65) – Саад (Тітц, 65)

РБ Лейпциг: Гулачі – Раум, Люкеба, Орбан (Бітшіабу, 70), Баку – Баумгартнер (Шлагер, 63), Зайвальд, Уедраого (Максимович, 70) – Нуса, Кардозо (Гардер, 63), Діоманде (Гоміс, 63)

Айнтрахт удома здолав Санкт-Паулі — 2:0. Обидва голи на рахунку Буркхардта, який відзначився у кожному з таймів. Після цієї перемоги франкфуртці піднялися на шосте місце (13 очок), а новачок ліги Санкт-Паулі опустився на 14-ту позицію (7 балів).

Айнтрахт – Санкт-Паулі 2:0

Голи: Буркардт 35, 55

Айнтрахт: Цеттерер – Теат, Кох, Крістенсен – Схірі – Браун, Узун (Гьотце, 71), Шаїбі, Доан – Буркардт (Ваї, 78), Кнауфф (Баойя, 71)

Санкт-Паулі: Василь – Метс, Валь, Сміт – Оппі, Фудзіта, Сінані, Саліакас – Лаже (Меткалф, 61), Унтонджі (Афолайян, 60) – Карс (Сісей, 70)

Хоффенхайм також поповнив свій заліковий рахунок трьома очками, перегравши Хайденхайм — 3:1. Асслані, Лемперле та Крамарич забили за господарів, а єдиний м’яч гостей провів Шіммер. Після цієї звитяги Хоффенхайм піднявся на сьоме місце (13 очок). Хайденхайм залишається на дні таблиці — 17-та сходинка та 4 бали.

Хоффенхайм – Хайденхайм 3:1

Голи: Асллані, 18, Лемперле, 45+2, Крамаріч, 63 – Шіммер, 75

У ще одному матчі дня Вольфсбург мінімально переміг Гамбург — 1:0. Єдиний гол забив Дагім уже на 15-й хвилині, а господарі не реалізували шанс зрівняти рахунок — Кенігсдорффер не забив пенальті наприкінці першого тайму.

Гамбург – Вольфсбург 0:1

Гол: Дагім, 15