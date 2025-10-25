Німеччина

Баєр забив на 90+6 хвилині, а голкіпер Кельна рятував команду кілька разів.

У 8-му турі Бундесліги Борусія Дортмунд приймала Кельн і вирвала мінімальну перемогу – 1:0.

Господарі повністю контролювали хід гри: 6 ударів у площину воріт проти нуля у гостей, проте легкої прогулянки не вийшло. Кельн має дякувати своєму голкіперу, який кілька разів виручав команду після небезпечних ударів Борусії. Зокрема, він відбив спроби Гірассі та Ріерсона, які могли відкрити рахунок.

Лише на 90+6 хвилині Борусія змогла забити: Байєр потужним ударом з меж штрафного поклав м’яч у сітку, забезпечивши своїй команді три очки.

Поєдинок для гостей завершився ще одним ударом долі: лідер Кельна Тімо Гюберс отримав травму і був винесений з поля на ношах.

Перемога дозволила Борусії піднятися на 3-тю позицію в таблиці Бундесліги, маючи 17 очок і скоротивши відставання від РБ Лейпциг до двох балів.

Боруссія Дортмунд — Кельн 1:0

Гол: Баєр, 90+6

Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні — Р'єрсон, Гросс, Нмеча (Беллінгем, 85), Свенссон (Брандт, 85) — Адеємі (Сілва, 79), Чуквуемека (Баєр, 68) — Гірассі

Кельн: Швебе — Гюберс, Мартель, Озкачар (Гайнц, 66) — Себулонсен, Йоуганнессон (Шмід, 71), Гусейнбашич (Аче, 71), Лунн — Камінські, Ель Мала — Бюльтер (Краусс, 46)

Попередження: Гірассі, Баєр — Йоуганнессон, Себулонсен