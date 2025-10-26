Завершився матч 8-го туру чемпіонату Німеччини.
getty images
26 жовтня 2025, 21:04
В рамках восьмого туру німецької Бундесліги Штутграт на Мерседес Бенц Арені приймав Майнц.
Штутгарт завдяки голам Фюріха та Ундава здобув вольову перемогу на Майнцем. У гостей єдиний м'яч забив Надієм Амірі з пенальті.
Штутгарт — Майнц 2:1
Голи: Фюріх, 45+4, Ундав, 79 - Амірі, 41 (пен)
Штутгарт: Нюбель — Єльч, Загаду (Шабо, 75), Ад-Дахіль — Штенцель (Ассіньйон, 62), Андрес, Нарті (Штіллер, 62), Вагноман — Левелінг (Томаш, 72), Фюріх (Ель-Ханнус, 72) — Ундав
Майнц: Центнер — да Кошта, Белль (Норден, 87), Кор (Ганче-Ольсен, 67) — Відмер (Ферачніг, 81), Амірі, Сано, Мвене — Небель, Сон (Вайпер, 87) — Голлербах (Зіб, 67)
Попередження: Штенцель, Єльч — Мвене, Кор