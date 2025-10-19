Німеччина

39-річний голкіпер Баварії здобув свою 363-тю перемогу в чемпіонаті Німеччини, обійшовши за цим показником колишнього партнера по команді Томаса Мюллера

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр вписав своє ім'я в історію німецького футболу, ставши одноосібним лідером за кількістю перемог в Бундеслізі.Перемога над дортмундською Боруссією у суботньому «Класікері» стала для нього 363-ю в кар'єрі у вищому дивізіоні Німеччини.

​Новий рекорд було встановлено у 530-му матчі Ноєра в чемпіонаті. Свій шлях до рекорду він розпочав ще в серпні 2006 року, коли дебютував за Шальке перемогою з сухим рахунком над Алеманією (1:0). ​

За свою видатну кар'єру капітан Баварії здобув величезну кількість нагород, зокрема 12 чемпіонських титулів Бундесліги, останній з яких був виграний у сезоні 2024/25. Оскільки контракт Ноєра з клубом діє до кінця червня 2026 року, він має всі шанси значно збільшити свій відрив від переслідувачів.

Варто зазначити, що попередній рекордсмен, Томас Мюллер, який тепер посідає друге місце, в серпні залишив Баварію та приєднався до канадського клубу Ванкувер Вайткепс. ​Щодо планів на майбутнє, сам Ноєр залишає інтригу.

«Ми з клубом хотіли продовжити угоду ще лише на один рік, а потім подивимося, чи не настав час завершувати кар'єру», — заявив голкіпер після продовження контракту в лютому.