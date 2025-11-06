Інше

Нагорода визначатиме виступи голкіперів упродовж сезону, а переможець буде обраний голосуванням фахівців і вболівальників.

ФІФА оприлюднила список номінантів на премію The Best у категорії найкращого воротаря року. До уваги беруться виступи гравців у період з 11 серпня 2024 року по 2 серпня 2025 року. Голосування відбуватиметься серед тренерів та капітанів збірних, представників медіа та прихильників футболу.

До переліку кандидатів увійшли:

– Аліссон Бекер (Бразилія, Ліверпуль)

– Тібо Куртуа (Бельгія, Реал Мадрид)

– Джанлуїджі Доннарумма (Італія, Пари Сен-Жермен / Манчестер Сіті)

– Еміліано Мартінес (Аргентина, Астон Вілла)

– Мануель Ноєр (Німеччина, Баварія)

– Давид Рая (Іспанія, Арсенал)

– Ян Зоммер (Швейцарія, Інтер)

– Войцех Щенсни (Польща, Барселона)

Минулого року титул найкращого голкіпера за версією ФІФА здобув Еміліано Мартінес. Нового володаря нагороди буде оголошено після завершення процедури голосування.

Раніше ФІФА оприлюднила список номінантів на премію The Best, яка присуджується найкращому футболісту року.