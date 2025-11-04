Ліга чемпіонів

Воротар заспокоїв: переговори розпочнуться взимку.

Мануель Ноєр, воротар Баварії, поділився думками щодо свого контракту, який завершується влітку наступного року.

"Я спокійний у цьому питанні. Найважливіше — те, що робить команда. Поки нічого сказати не можу, треба дочекатися хоча б зими. Тоді ми зможемо розпочати переговори", — заявив 39-річний воротар на пресконференції.

Ноєр захищає кольори німецького гранда з 2011 року. У сезоні-2025/26 він зіграв 17 матчів, пропустивши 13 голів. У семи зустрічах воротар зберіг ворота "сухими".

