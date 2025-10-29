Англія

Клуб із Лондона хоче зміцнити конкуренцію за місце у воротах, скориставшись невизначеністю в Барселоні.

Капітан Барселони Марк тер Штеген продовжує дотримуватися плану відновлення після операції на спині, яку він переніс наприкінці липня. Хоча німецький воротар ще не готовий повернутися на поле, його ім’я вже активно обговорюється напередодні зимового трансферного вікна.

У клубі Барселона чітко заявили, що 24-річний Хоан Гарсія тепер є основним воротарем, а 35-річний Войцех Щенсни, який вразив грою у нещодавньому Ель Класіко, виконуватиме роль його дублера. Така ситуація залишає мало простору для тер Штегена, який, за повідомленнями, прагне отримувати стабільну ігрову практику, щоб зберегти шанси виступити на наступному чемпіонаті світу.

За даними TBR Football, декілька клубів англійської Прем’єр-ліги вже проявили інтерес до досвідченого воротаря. Зокрема, Sky Sports повідомляє, що Челсі розглядає можливість оренди тер Штегена. Лондонський клуб шукає досвідченого голкіпера, який зміг би посилити конкуренцію за місце у стартовому складі.

Водночас з Німеччини надходять суперечливі сигнали щодо майбутнього тер Штегена. Одні джерела стверджують, що футболіст готовий розглянути варіант із переходом, тоді як інші повідомляють, що він має намір залишитися в Барселоні та боротися за місце у складі.