Воротар ще не визначився з майбутнім, але не виключає відходу.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген досі не вирішив своє майбутнє, повідомляє журналіст Флориан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 33-річний голкіпер не виключає варіант із відходом із каталонського клубу, попри останні чутки. Остаточне рішення ще не прийнято, але якщо він залишиться, то ризикує опинитися на лаві запасних у другій половині сезону, адже прагне грати, щоб потрапити на чемпіонат світу-2026.

У поточному сезоні німець не з’явився на полі жодного разу, продовжуючи відновлення після важкої травми. Його контракт із Барселоною діє до 2028 року, що дає клубу час на переговори, але тер Штеген шукає гарантії ігрового часу.

