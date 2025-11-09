Фатальна помилка капітана Баварії, коштувала для мюнхенців переможної серії.
Мануель Ноєр Getty Images
09 листопада 2025, 14:30
Бездоганний старт сезону Баварії під керівництвом Венсана Компані несподівано завершився. У напруженому виїзному матчі проти Уніон Берлін мюнхенці втратили свою 16-матчеву переможну серію, зігравши внічию 2:2.
Головним антигероєм епізоду, що перервав суху серію, став легендарний голкіпер Мануель Ноєр.
У середині другого тайму, за рахунку 1:1, захисник Уніона Даніло Духі пробив низом у бік воріт після подачі з кутового. Удар не виглядав небезпечним, проте Ноєр незграбно зреагував, м'яч повільно прослизнув у нього попід руками та закотився у сітку.
Ця помилка дозволила Берліну вдруге вийти вперед. Раніше Духі вже відкривав рахунок у матчі, на що Баварія відповіла голом Луїса Діаса. Гаррі Кейн врятував для Баварії очко, зрівнявши рахунок головою на 93-й хвилині.
Ноєр після матчу взяв провину на себе:
"Я прийняв неправильне рішення під час першого голу", — визнав ветеран.
Головний тренер Баварії Венсан Компані публічно підтримав свого капітана та відмовився покладати на нього провину за результат.
"Чого ви від мене чекаєте? Що я скажу щось про свого голкіпера? Звісно, ні" — заявив Компані.
"Це колективна гра. Коли ви пропускаєте гол, цьому передує багато подій та епізодів. Ми аналізуємо ці моменти також".
Бельгійський фахівець зазначив, що не був здивований важкою грою, оскільки очікував на опір з боку Уніона.
"На щастя, я готував своїх гравців до цього матчу три дні. Я очікував на це, я зовсім не здивований", — додав наставник.
"У першому таймі ми не були у грі, цього було недостатньо. Справа в деталях: сила Уніона при стандартах добре відома. Останні 60 хвилин не були поганим виступом, хоча суперник і створював загрозу — підсумував Компані.
