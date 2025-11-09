Німеччина

Фатальна помилка капітана Баварії, коштувала для мюнхенців переможної серії.

Бездоганний старт сезону Баварії під керівництвом Венсана Компані несподівано завершився. У напруженому виїзному матчі проти Уніон Берлін мюнхенці втратили свою 16-матчеву переможну серію, зігравши внічию 2:2. ​

Головним антигероєм епізоду, що перервав суху серію, став легендарний голкіпер Мануель Ноєр.

У середині другого тайму, за рахунку 1:1, захисник Уніона Даніло Духі пробив низом у бік воріт після подачі з кутового. Удар не виглядав небезпечним, проте Ноєр незграбно зреагував, м'яч повільно прослизнув у нього попід руками та закотився у сітку.

​Ця помилка дозволила Берліну вдруге вийти вперед. Раніше Духі вже відкривав рахунок у матчі, на що Баварія відповіла голом Луїса Діаса. Гаррі Кейн врятував для Баварії очко, зрівнявши рахунок головою на 93-й хвилині.

Ноєр після матчу взяв провину на себе:

"Я прийняв неправильне рішення під час першого голу", — визнав ветеран.

Головний тренер Баварії Венсан Компані публічно підтримав свого капітана та відмовився покладати на нього провину за результат.

​"Чого ви від мене чекаєте? Що я скажу щось про свого голкіпера? Звісно, ні" — заявив Компані.

"Це колективна гра. Коли ви пропускаєте гол, цьому передує багато подій та епізодів. Ми аналізуємо ці моменти також".

​Бельгійський фахівець зазначив, що не був здивований важкою грою, оскільки очікував на опір з боку Уніона.

​"На щастя, я готував своїх гравців до цього матчу три дні. Я очікував на це, я зовсім не здивований", — додав наставник.

"У першому таймі ми не були у грі, цього було недостатньо. Справа в деталях: сила Уніона при стандартах добре відома. Останні 60 хвилин не були поганим виступом, хоча суперник і створював загрозу — підсумував Компані. ​

