Німеччина

Леннарт Карл увійшов в історію Бундесліги, відзначившись голом та асистом у розгромі Фрайбурга.

Молодий талант мюнхенської Баварії Леннарт Карл, якого вже встигли охрестити німецьким Ліонелем Мессі, применшив порівняння з легендарним аргентинцем після того, як у суботу він увійшов в історію Бундесліги.

Карл відзначився голом та гольовою передачею, допомігши команді Вінсента Компані здобути переконливу перемогу 6:2 над Фрайбургом та зберегти безпрограшний рекорд у лізі цього сезону.

Юний гравець привернув увагу світової спільноти завдяки своїй техніці, дриблінгу та стилю гри, що спричинило неминучі порівняння з володарем Золотого м'яча Ліонелем Мессі.

Однак після гри 18-річний півзахисник намагався дистанціюватися від таких гучних епітетів.

"Це, звичайно, велика честь, але Мессі — один на мільярд, — цитує Карла Sky Sport.

"Я просто намагаюся бути Леннартом Карлом і допомагати команді вигравати матчі" — додав він.

Виступ Леннарта проти Фрайбурга не лише закріпив статус висхідної зірки, але й дозволив йому встановити рекорд Бундесліги як наймолодшому гравцеві Баварії, який забив гол і зробив асист в одному матчі (17 років та 273 дні).

Головний тренер Компані також похвалив юнака, але закликав не поспішати з прогнозами.

"Леннарт має неймовірний талант і велике майбутнє. Але ми повинні дати йому час для розвитку, без надмірного тиску", — зазначив наставник.