Німеччина

У продовженні 16 туру чемпіонату Німеччини.

Фрайбург у більшості здолав Гамбург (2:1)

Перший тайм був рівним — як за грою, так і за рахунком. На початку другої 45-хвилинки динозаври вийшли вперед: Вушкович відкрив рахунок у грі. За декілька миттєвостей гості залишилися в меншості — Ельфадлі підвів свою команду.

Бразильці з Брайсгау з пенальті швидко відновили паритет: Гріфо впевнено реалізував одинадцятиметровий. На заключних хвилинах основного часу господарі вийшли вперед — Матанович влучним ударом відправив м’яч у сітку.

Фрайбург - Гамбург 2:1

Голи: Гріфо, 53 (пен), Матанович, 83 - Вушкович, 49

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гінтер, Лінгарт (Юнг, 46), Гюнтер — Еггештайн, Манзамбі (Гефлер, 90) — Трой (Бесте, 79), Сузукі, Гріфо (Остерхаге, 65) — Гелер (Матанович, 65)

Гамбург: Фернандеш — Капальдо, Вушкович, Ельфадлі — Джатта (Гочолеішвілі, 77), Самбі Локонга (Кенігсдорффер, 90), Ремберг, Мугейм — Вієйра (Рамуш, 79), Даунс (Рессінг-Лелесііт, 78), Домпе (Торунаріга, 57)

Попередження: Трой, Лінгарт, Остерхаге — Ельфадлі, Вушкович, Фернандеш, Рессінг-Лелесііт

Вилучення: Ельфадлі, 51

Майнц упустив перемогу у виїзному матчі проти «Уніон» Берлін (2:2)

На 30-й хвилині гості вийшли вперед: Амірі замкнув передачу від Лі Дже Сона. У другому таймі підопічні Фішера подвоїли перевагу — відзначився Голлербах після передачі Ферачніга.

Господарі миритися з поразкою не збиралися та взялися виправляти ситуацію. На 77-й хвилині Чон У Йон скоротив відставання в рахунку, а на 86-й хвилині Духі вирвав для своєї команди нічию.

У підсумку Майнц втратив дуже важливу перемогу в боротьбі за збереження прописки, залишаючись на останній сходинці чемпіонату.

Уніон Берлін — Майнц 2:2

Голи: У Йон, 77, Доехі, 86 - Амірі, 30, Голлербах, 69

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте (Любичич, 78) — Хаберер (Тріммель, 71), Хедіра, Кемляйн (Шафер, 65), Кьон — Берк (У Йон, 72), Бурджу (Анса, 65) — Ілич

Майнц: Батц — да Кошта, Белль, Кор — Відмер, Сон, Сано, Амірі (Небель, 78), Ферачніг — Голлербах (Зіб, 79), Тіц (Мелоні, 85)

Попередження: Лейте, Доехі

Гайденгайм разом із Кельном влаштували результативну нічию (2:2)

Гості на 15-й хвилині вийшли вперед завдяки влучному удару Пірінгера. Козли швидко відігралися — Мартель забив після пасу Кастро-Монтеса. На 26-й хвилині підопічні Шмідта знову вийшли вперед. Цього разу відзначився Нігюс.

На початку другого тайму юний вундеркінд Кельна Ель-Мала відновив паритет, закріпивши остаточний рахунок.

Гайденгайм — Кельн 2:2

Голи: Пірінгер, 15, Нігюс, 26 - Мартель, 18, Ель Мала, 48

Гайденгайм: Рамай — Траоре (Буш, 79), Маїнка, Зірслебен, Ференбах — Шеппнер (Бек, 60), Дорш, Нігюс — Конте (Кауфманн, 83), Пірінгер (Шиммер, 78), Ібрагімович (Гонсак, 60)

Кельн: Швебе — Себулонсен, Мартель, Сімпсон-П'юсі — Тільманн (Бюльтер, 76), Краусс, Гусейнбашич (Ель Мала, 46), Кастро-Монтес (Лунн, 75) — Камінські, Аче (Ньянг, 90), Шентен (Майна, 62)

Попередження: Ібрагімович, Ференбах — Мартель