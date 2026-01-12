Німеччина

Джоб Беллінгем може змінити клуб через нестачу ігрової практики в Бундеслізі.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джоб Беллінгем привернув увагу одразу двох клубів іспанської Ла Ліги — мадридського Атлетіко та Вільярреала. Обидві команди вивчають можливість підписання англійського хавбека та вже аналізують умови потенційного трансферу.

Раніше з’являлася інформація, що Беллінгем розглядає відхід із Боруссії через обмежену кількість ігрового часу. Футболіст приєднався до німецького клубу влітку минулого року, однак так і не зумів стабільно закріпитися в основному складі.

Поточний сезон півзахисник провів нерівномірно: він узяв участь у 23 матчах у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами. Інтерес з боку клубів Ла Ліги може стати для Беллінгема шансом отримати більш важливу роль та новий етап у кар’єрі.