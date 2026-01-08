Німеччина

Мадридський Реал націлився на підписання центрального захисника дортмундців.

Боруссія Дортмунд переглянула вартість свого захисника, про що повідомляє видання Bild. Спочатку клуб розраховував отримати за футболіста 70 мільйонів євро, проте зараз дортмундці готові погодитися на суму близько 50 мільйонів. Сам гравець висловлює зацікавленість у переході до мадридського Реала.

Іспанський гранд шукає варіанти для підсилення оборони, оскільки наприкінці сезону очікується відхід Давіда Алаби та Антоніо Рюдігера. Шлоттербек розглядається як одна з головних кандидатур на вакантні позиції в центрі захисту "вершкових" уже найближчим часом.

Ніко Шлоттербек у поточному сезоні відіграв 18 матчів, забив один гол та зробив два асисти. На рахунку захисника також три попередження. Переговори можуть перейти в офіційну стадію найближчим часом, враховуючи нову позицію дортмундського клубу.