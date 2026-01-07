Англія

Вінгер Оскар Бобб може перебратися до Дортмунда на правах оренди з правом викупу.

Оскар Бобб потрапив у сферу інтересів дортмундської Боруссії, про що повідомляє журналіст Екрем Конур. Наразі німецький клуб проводить активні перемовини щодо оренди 22-річного норвежця, яка може включати право подальшого викупу футболіста.

Стверджується, що "джмелі" готові заплатити за повноцінний перехід Бобба приблизно 34,5 млн євро. Водночас на гравця претендують й інші клуби, зокрема Тоттенгем, Борнмут, Севілья, Атлетіко Мадрид, Ньюкасл та Крістал Пелес, які стежать за розвитком подій.

У нинішньому сезоні Бобб з'явився на полі у 15 матчах у всіх змаганнях і відзначився одним асистом. Трудова угода гравця з "містянами" діє до 2029 року, що робить його одним із найперспективніших активів клубу.

