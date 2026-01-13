Німеччина

Команда Себастьяна Генесса вирвала перемогу над Айнтрахтом завдяки пізньому голу Ніколаса Нарті.

Штутгарт здобув яскраву вольову перемогу над Айнтрахтом Франкфурт у матчі 17-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на МХП-Арені завершився з рахунком 3:2, а вирішальний м’яч господарі забили наприкінці зустрічі.

Айнтрахт швидко вийшов уперед — уже на 5-й хвилині Расмус Крістенсен точно пробив головою після подачі з кутового. Штутгарт відповів активною грою і ще до перерви зумів перевернути хід матчу: спочатку Ермедін Демірович скористався помилкою голкіпера на 27-й хвилині, а згодом Деніз Ундав вивів господарів уперед, замкнувши передачу Вагномана.

У другому таймі франкфуртці додали в агресії й були винагороджені за наполегливість — молодий дебютант Аюб Амаймуні зрівняв рахунок на 80-й хвилині дальнім ударом лише після трьох хвилин з моменту виходу на заміну.

Проте останнє слово залишилося за Штутгартом: на 87-й хвилині Ніколас Нарті, який нещодавно повернувся після тривалої травми, замкнув простріл Каразора та забив свій перший гол у Бундеслізі.

У компенсований час Айнтрахт намагався врятуватися, але Штутгарт вистояв і довів матч до перемоги. Цей успіх дозволив "швабам" зміцнити свої позиції в зоні Ліги чемпіонів.

Штутгарт — Айнтрахт Франкфурт 3:2

Голи: Демірович, 27, Ундав, 35, Нарті, 87 - Крістенсен, 5, Амаймуні, 80

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Гендрікс, Шабо (Єльч, 74), Міттельштедт (Стергіу, 90) — Левелінг (Ассіньйон, 90), Каразор, Штіллер, Фюріх (Буанані, 75) — Демірович (Нарті, 59), Ундав

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Крістенсен, Кох, Аменда — Доан (Амаймуні, 77), Гойлунн (Дауд, 66), Скірі (Коллінз, 77), Теат — Калімуендо, Кнауфф (Гетце, 67) — Ебнуталіб (Баоя, 20)

Попередження: Шабо, Гендрікс — Калімуендо, Теат