Німеччина

Голи Шлоттербека, Забітцера та Гірассі принесли команді Ніко Ковача важливу перемогу в 17-му турі.

Боруссія Дортмунд здобула впевнену домашню перемогу над Вердером у поєдинку 17-го туру німецької Бундесліги. Зустріч на Сігнал Ідуна Парк завершилася з рахунком 3:0, хоча в першому таймі гості неодноразово створювали небезпечні моменти біля воріт Грегора Кобеля.

Господарі відкрили рахунок уже на 11-й хвилині — Ніко Шлоттербек залишився без опіки під час подачі з кутового та точно пробив головою з близької дистанції. До перерви Вердер мав кілька чудових нагод зрівняти рахунок, але Нжинмах і Грюль не змогли реалізувати свої моменти.

Після відпочинку Боруссія додала в агресії й почала повністю контролювати гру. На 76-й хвилині Марсель Забітцер відзначив свій 250-й матч у Бундеслізі ефектним ударом із меж штрафного майданчика, подвоївши перевагу дортмундців. А крапку в зустрічі поставив Серу Гірассі, який на 83-й хвилині холоднокровно реалізував свій момент і перервав безгольову серію в чемпіонаті.

Таким чином, Боруссія Дортмунд заслужено взяла три очки та продовжує боротьбу за найвищі позиції в турнірній таблиці, тоді як Вердер, попри гідний опір у першому таймі, зазнав поразки.

Боруссія Дортмунд - Вердер 3:0

Голи: Шлоттербек, 11, Забітцер, 76, Гірассі, 83

Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле (Джан, 46), Антон, Шлоттербек — Коуту, Забітцер, Нмеча, Р'єрсон (Джонатан Свенссон, 67) — Баєр (Ядалі Гірассі, 67), Чуквуемека (Беллінгем, 67) — Сілва (Адеємі, 84)

Вердер: Бакхауз — Піпер, Фрідль, Кулібалі — Сугавара, Стаге, Лінен, Грюль, Шмід (Мбангула, 81) (Деман, 81) — Нжинмах (Пуертас, 81), Шмід (Мбангула, 81) (Деман, 81)

Попередження: Зюле, Забітцер