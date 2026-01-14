Німеччина

Відбувся черговий матч німецької першості.

Вольфсбург у матчі 17 туру німецької Бундесліги на своєму полі вирвав перемогу над Санкт-Паулі з рахунком 2:1.

Господарі поля відкрили рахунок у середині першого тайму, коли Крістіан Еріксен реалізував пенальті. Однак, до перерви гості зрівняли цифри на табло зусиллями Еріка Сміта.

Проте Вольфсбург вирвав перемогу та заробив три очки після голу у виконанні Дженана Пейчіновича на 88 хвилині.

Вольфсбург — Санкт-Паулі 2:1

Голи: Еріксен, 25 (пен), Пейчінович, 88 — Сміт, 40.

Вольфсбург: Грабара — Центер (Паредес, 83) — Куліеракіс, Єнц, Кумбеді (Фішер, 73) — Арнольд, Герхардт (Сванберг, 83) — Віммер (Дагім, 73), Маєр (Амура, 61), Еріксен — Пейчінович.

Санкт-Паулі: Васіль — Метс, Валь, Дзвігала — Рітцка (Оппі, 68), Сендс, Сміт, Фудзіта, Пирка — Лаже (Сессай, 90), Джонс (Карс, 68).

Попередження: Єнц — Рітцка, Дзвігала.