Результати ще трьох матчів чемпіонату Німеччини за 14 січня.
Кельн - Баварія, Getty Images
14 січня 2026, 23:35
У рамках 17-го туру німецької Бундесліги відбулося ще три матчі 14 січня: мюнхенська Баварія здобула вольову перемогу над Кельном, РБ Лейпциг впевнено переміг Фрайбург, а гладбахська Боруссія зазнала нищівної поразки від Гоффенгайма.
Кельн — Баварія 1:3
Голи: Майна, 41 - Гнабрі, 45+5, Мін Дже, 71, Карл, 84
Кельн: Швебе — Сімпсон-П'юсі, Себулонсен, Лунн (Йоуганнессон, 78), Озкачар — Краусс, Ель Мала (Вальдшмідт, 79), Камінські, Тільманн (Ньянг, 85), Майна (Шентен, 67) — Аче
Баварія: Ноєр — Лаймер, Мін Дже, Та (Упамекано, 67), Іто (Геррейру, 88) — Павлович, Горецка — Олісе (Бішоф, 82), Гнабрі (Карл, 67), Діас — Кейн
РБ Лейпциг - Фрайбург 2:0
Голи: Орбан, 53, Кардосо, 56
РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Люкеба (Бітшіабу, 88), Раум — Баумгартнер (Банзузі, 88), Зайвальд, Шлагер — Уедраого (Діоманде, 60), Кардосо (Гардер, 74), Гоміс (Нуса, 60)
Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Огбус, Юнг, Гюнтер (Макенго, 85) — Еггештайн, Остерхаге (Шергант, 85) — Трой (Бесте, 65), Сузукі (Гріфо, 55), Манзамбі — Гелер (Матанович, 65)
Попередження: Сузукі, Трой, Бесте
Гоффенгайм — Боруссія Менхенгладбах 5:1
Голи: Крамарич, 22 (пен), 45+1, 45+4, Лемперле, 24, Мерштедт, 77 - Матіно, 69
Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач, Кабак, Бернардо (Жандре, 76) — Бюргер (Премель, 64), Авдуллаху, Прасс (Туре, 64) — Крамарич — Лемперле (Мерштедт, 77), Асллані (Дамар, 83)
Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Зандер, Ельведі, Дікс — Скаллі, Райц, Енгельгардт (Такаї, 46), Кастроп (Мойя, 69), Улльріх (Нетц, 89) — Онора (Матіно, 56), Табакович (Штогер, 69)
Попередження: Бюргер — Енгельгардт