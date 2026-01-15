Німеччина

У завершенні 17 туру Бундесліги.

Аугсбург у більшості не втримав перемогу над Уніон Берлін (1:1)

Господарі наприкінці першого тайму відкрили рахунок у зустрічі. Клод-Моріс розкішним ударом вивів свою команду вперед. У другій 45-хвилинці ініціативу перехопили підопічні Баумгарта. Відзначитись ніяк не вдавалось, натомість гості залишились в десятьох. Кьон підвів свою команду, отримавши пряму червону. У меншості столичний клуб не опустив руки, а навпаки зміг відновити паритет. Любічич у доданий арбітром час зрівняв рахунок .

Аугсбург – Уніон 1:1

Голи: Клод-Моріс 45+6 – Любичич 90+1

Аугсбург: Дамен – Цезігер, Шлоттербек, Бенкс – Яннуліс (Вольф, 75), Реджбечай (Массенго, 63), Якич, Фелльгауер – Клод-Моріс (Рідер, 83), Каде (Кемюр, 75) – Грегорич (Ессенде, 73)

Уніон: Реннов – Лейте (Любичич, 82), Кверфельд, Дукі – Кен, Шефер (Кемляйн, 64), Хедіра (Крал, 82), Триммель – Анса (Бурджу, 64), Чжон У Ен – Берк (Ілич, 64)

Вилучення: Кьон 89