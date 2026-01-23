Німеччина

Джамал Мусіала очолив список зарплат мюнхенського гранда після підписання нової угоди.

Стало відомо, хто з футболістів отримує найбільшу зарплатню у мюнхенській Баварії. Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, наразі найбільш високооплачуваним гравцем команди є атакувальний півзахисник Джамал Мусіала.

За інформацією джерела, річний оклад хавбека з урахуванням усіх бонусів становить майже 30 мільйонів євро. Зазначається, що навіть головна зірка атаки "баварців" Гаррі Кейн заробляє менше.

У поточному сезоні 22-річний Мусіала провів лише одну гру в чемпіонаті Німеччини, у якій відзначився результативною передачею. Варто додати, що до січня гравець перебував у лазареті, відновлюючись після серйозної травми.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий викласти 100 млн за зірку Баварії.