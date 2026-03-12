Ліга конференцій

Повернення єврокубків для українського футболу.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився напередодні першого матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій з познанським Лехом.

"Це буде протистояння команд зі схожою футбольною філософією. Вважаю, для нас це хороший досвід, адже ми скучили за атмосферою матчів з вболівальниками.

Ми прагнемо якнайшвидше повернутися до повноцінного ігрового ритму. Для нас це буде хороша перевірка і своєрідна контрольна робота.

Лех має хорошого тренера, це беззаперечно. Також це чемпіон своєї країни, тому нам потрібно бути готовими до дуже складного матчу. У їхньому складі є якісні виконавці, зокрема Ісхак та інші молоді футболісти, до того ж добре організована оборонна система.

Розуміємо, що на нас чекає непроста гра, водночас моє завдання – якнайкраще підготувати до неї наших футболістів.

Ми – команда, яка любить тримати мʼяч і намагається грати агресивно. Де б ми не виступали, хочемо бути агресивними й домінувати у матчі. Це не буде легка гра, і Лех не є простим суперником. Але ми будемо готові грати на обох половинах поля: якщо буде потрібно захищатися, то захищатимемося. Можливо, це незвично для нас, якщо ми не матимемо 60–70 відсотків володіння, але це реалії футболу.

Якщо ви протистоїте Леху, якщо виступаєте перед 43 тисячами вболівальників, то не можете грати всі 90 хвилин добре. Але ви маєте діяти правильно і мусите бути готові до непростих умов", — сказав Туран.

Матч між Лехом та Шахтарем відбудеться сьогодні, о 19:45 за київським часом.