Німеччина

Сторони домовилися про фінанси, але ще сперечаються щодо терміну угоди та клаусули.

Переговори між Баварією та центральним захисником Дайо Упамекано щодо продовження контракту тривають довше, ніж очікувалося. Про це повідомляє журналіст Максиміліан Кох.

Ключовими каменями спотикання залишаються два питання: тривалість нового договору та умови клаусули викупу. Обговорюється варіант контракту до 2030 або 2031 року, а також рік, з якого може бути активована клаусула. Представники футболіста наполягають на 2027-му, тоді як мюнхенський клуб схиляється до 2028 року.

Водночас сторони вже досягли згоди щодо фінансових умов. Зарплата та підписний бонус для кожної зі сторін орієнтовно складатимуть близько 20 мільйонів євро.

Попри затяжний характер перемовин, у клубі налаштовані оптимістично й очікують, що француз продовжить співпрацю з Баварією.

Упамекано приєднався до мюнхенців улітку 2021 року з РБ Лейпциг за 42,5 мільйона євро. У поточному сезоні він провів 21 матч у всіх турнірах і відзначився одним голом.