Німеччина

Мюнхенці завершили першу частину чемпіонату з найкращою різницею м’ячів за всю історію ліги.

Баварія здобула перемогу над Кельном у виїзному матчі 17-го туру чемпіонату Німеччини з рахунком 3:1, що дозволило команді Венсана Компані встановити новий рекорд першої половини сезону у Бундеслізі.

Попередній рекорд належав мюнхенцям же у сезоні-2013/14, коли команда набрала 47 очок і мала різницю м’ячів +35. Нинішня Баварія завершила першу половину сезону з тією ж кількістю очок, але з неймовірною різницею +53.

На цей час клуб займає перше місце в Бундеслізі та друге у груповому турнірі Ліги чемпіонів, демонструючи стабільність і ефективність у всіх турнірах.

Нагадаємо, Баварія на декілька тижнів втратила захисника.