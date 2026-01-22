Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 січня 2026 року.

Мюнхенська Баварія у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла бельгійський Юніон Сент-Жилуаз на власному полі (2:0).

Команда Венсана Компані виглядала не надто впевнено в першому таймі й дозволила створити суперникам пару непоганих гольових моментів, але Ноєр зберіг власні ворота недоторканними.

А вже на початку другого тайму "Рекордмайстер" забив двічі зусиллями Кейна, і вже готувався оформлювати черговий розгром суперників, проте на рівному місці залишився в меншості через вилучення Мін Дже Кіма.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Юніон Сент-Жилуаз у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Баварія — Юніон Сент-Жилуаз 2:0

Голи: Кейн, 52, 55 (пен).

На 81 хвилині Гаррі Кейн (Баварія) не реалізував пенальті (поперечина).

Баварія: Ноєр — Геррейру (Девіс, 68), Мін Дже, Та, Бішоф — Кімміх (Гнабрі, 90), Павлович — Олісе (Горецка, 90), Карл (Іто, 68), Діас — Кейн.

Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен — Халаїлі, Мак Аллістер, Берджесс, Сайкс — Зорган (Схоофс, 82), Ван Де Перре, — — Сміт (Лейсен, 67), Девід (Кейта Пертті, 82), Флоруч (Фусейні, 67).

Попередження: Дже, Олісе — Девід.

Вилучення: Дже, 63 (друга жовта).