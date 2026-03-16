Гладбахська Боруссія офіційно оголосила про перехід свого вихованця за рекордну для клубу суму.
Рокко Райц, Getty Images
16 березня 2026, 14:27
Півзахисник Рокко Райц, який виступає за менхенгладбаську Боруссію, змінить клубну прописку в найближче трансферне вікно. Про перехід гравця до стану "червоних биків" повідомив офіційний сайт його нинішньої команди.
Керівник спортивного відділу "жеребців" Рувен Шредер наголосив на фінансовій вигоді цієї угоди:
"Сума трансферу, яку ми отримаємо за Рокко, є найвищою, яку Боруссія будь-коли отримувала за власного вихованця".
Сам футболіст пообіцяв максимально викластися в останніх матчах за рідний клуб, особливо в дербі найближчими вихідними. Очікується, що сума угоди складе 20 мільйонів євро.
У поточному сезоні Райц взяв участь у 27 поєдинках, у яких відзначився двома результативними передачами, а також отримав шість жовтих та одну червону картку.