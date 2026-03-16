Німеччина

Гладбахська Боруссія офіційно оголосила про перехід свого вихованця за рекордну для клубу суму.

Півзахисник Рокко Райц, який виступає за менхенгладбаську Боруссію, змінить клубну прописку в найближче трансферне вікно. Про перехід гравця до стану "червоних биків" повідомив офіційний сайт його нинішньої команди.

Керівник спортивного відділу "жеребців" Рувен Шредер наголосив на фінансовій вигоді цієї угоди:

"Сума трансферу, яку ми отримаємо за Рокко, є найвищою, яку Боруссія будь-коли отримувала за власного вихованця".

Сам футболіст пообіцяв максимально викластися в останніх матчах за рідний клуб, особливо в дербі найближчими вихідними. Очікується, що сума угоди складе 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні Райц взяв участь у 27 поєдинках, у яких відзначився двома результативними передачами, а також отримав шість жовтих та одну червону картку.