Німеччина

Груба гра нападника "ротен".

Нападник мюнхенської Баварії Ніколас Джексон отримав двоматчеву дискваліфікацію за грубий фол на півзахиснику Баєра Мартені Терр'є у поєдинку 26-го туру німецької Бундесліги.

Контрольний комітет Німецької футбольної спілки (DFB) прийняв рішення дискваліфікувати сенегальця на два матчі Бундесліги за грубу гру.

Таким чином, Джексон пропустить наступні зустрічі з Уніоном та Фрайбургом у чемпіонаті Німеччини.

У поточному сезоні Ніколас Джексон відіграв за Баварію 25 матчів, забив сім голів та віддав три результативні передачі.