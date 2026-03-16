Груба гра нападника "ротен".
Червона картка Джексону, getty images
16 березня 2026, 20:51
Нападник мюнхенської Баварії Ніколас Джексон отримав двоматчеву дискваліфікацію за грубий фол на півзахиснику Баєра Мартені Терр'є у поєдинку 26-го туру німецької Бундесліги.
Контрольний комітет Німецької футбольної спілки (DFB) прийняв рішення дискваліфікувати сенегальця на два матчі Бундесліги за грубу гру.
Таким чином, Джексон пропустить наступні зустрічі з Уніоном та Фрайбургом у чемпіонаті Німеччини.
У поточному сезоні Ніколас Джексон відіграв за Баварію 25 матчів, забив сім голів та віддав три результативні передачі.