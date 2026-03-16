Ліга чемпіонів

Француз очікує на важке випробування у Лондоні.

Лідер французького ПСЖ Усман Дембеле висловився напередодні матчу-відповіді з лондонським Челсі (перший матч 5:2) в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Нам потрібно зберігати концентрацію, це якісна команда та чудовий клуб. Ми знаємо, що часом буде складно, і нам доведеться потерпіти. Але це те ж саме, як і минулого року, коли ми виграли Лігу чемпіонів, у нас були важкі моменти і ми впоралися з ними.

Наш настрій завжди спрямований на перемогу. Ми не можемо просто сидіти на своїй половині поля та утримувати перевагу. Ми атакуватимемо і намагатимемося перемогти", — заявив Дембеле.

Матч-відповіді між Челсі та ПСЖ відбудеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.